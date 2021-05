No siempre fue popular: Juanpa Zurita no tenía amigos en la secundaria; sufrió rechazo

Ciudad de México.- En una entrevista con Yordi Rosado, el influencer Juanpa Zurita confesó que durante su infancia sufrió bullying por su aspecto y manera de desenvolverse.

Aunque en la actualidad es uno de los rostros más reconocidos en el medio artístico y tiene más de 25 millones de seguidores, solo en su cuenta en Instagram, en el pasado no gozaba de tanta popularidad, sino todo lo contrario.

Su cabello, sus dientes y su estatura fueron blancos de burla cuando el actor de Luis Miguel, la serie cursaba la secundaria. En este sentido destacó que en la primaria no señalaron sus "defectos".

Asimismo, la característica que hoy lo llenó de fama, en un tiempo atrás fue motivo de que lo rechazaran: Ser un parlanchín. La estrella no decayó y optó por fortalecer otra virtud para así triunfar en la preparatoria, y después en las redes sociales.

Era muy intenso, no me callaba, era el del salón que todo el tiempo hablaba. Eso llevó a que, pues, hubiera cierto rechazo social o que me buleaban o que no tuviera tantos amigos en secundaria. De alguna forma la comedia y el encontrarle lo chistoso a lo malo me ayudó mucho a encontrar mi lugar en prepa", recordó.