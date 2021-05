Se pone 'noventero': Sebastián Rulli sube VIDEO con un famoso trend de TikTok

Ciudad de México.- El actor Sebastián Rulli de nueva cuenta hizo uso de su gran sentido del humor y deleitó a sus fans con un divertido video a través de la plataforma TikTok.

El protagonista de El Dragón se subió a la tendencia donde en la plataforma se utiliza el audio del tema Short Dick Man de 20 finges y Gillette, tema de 1994 que sonó en muchas discotecas pero que ahora es tendencia en la plataforma de videos cortos.

El video consiste en deformar el rostro y reír al ritmo del tema, algo que al histrión le salió a la perfección y que le valió comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Cuando digo que TikTok me enfermo y no me creen! Pero si me creen, ¿verdad? ¿Conocen a alguien que sufra de lo mismo?", escribió.