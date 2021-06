¡Viva el amor! Kendall Jenner y Devin Booker celebran "365" días juntos frente al mar

Estados Unidos.- Una de las parejas más reconocidas del espectáculo estadounidense conmemoró ayer su primer aniversario y capturaron la romántica celebración en historias de Instagram, se trata de Kendall Jenner y Devin Booker.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace un año, la protagonista de Keeping Up with the Kardashians y el jugador de la NBA iniciaron un noviazgo del que no se comparte mucho, pues suele ser "muy privada sobre su relación", sostuvo una fuente cercana a la revista PEOPLE.

Este sábado fue la excepción, pues compartieron su día especial a través de enternecedoras imágenes en las redes sociales. En una de ellas se les ve abrazados mientras juegas con un perro y en otra presumen sus números como "365" y "52", en alusión a los días y semanas del año.

Una de las instantánea envolvía un escenario de ensueño con un comedor al aire libre frente al mar con la puesta de sol de fondo, ello después de que hace tiempo se les viera juntos por primera vez en abril 2020 duranta un viaje en carretera por Los Ángeles a Arizona.

Fuente: PEOPLE