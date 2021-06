Tras cambio de look Billie Eilish sorprende a fanáticos en su nueva canción 'Lost Cause'

Estados Unidos.- Después de crear un revuelo en redes sociales al cambiar su colorida cabellera verde por un rubio platinado intenso, la joven cantan Billie Eilish ha impactado a sus fanáticos una vez más con el lanzamiento de su nueva canción 'Lost Cause'.

En el videoclip se muestra a la interprete en una etapa completamente diferente a lo que acostumbraba, pues dejo atrás el concepto oscuro de su primer disco, para pasar a una fiesta de pijamas en colores neutros.

La dirección de este nuevo material corrió a cargo de la propia Billie y aparece en una especie de fiesta de chicas acompañada de Ashley Nickole, Joya Jackson, Kerrice Brooks, Lexee Smith, Nataly Santiago, Yuliana Maldonado, a quienes agradeció su participación especial.

A tan solo unos minutos de estrenarse, el video cuenta con más de 300 mil reproducciones y supera los 500 mil me gusta en el canal oficial de la cantante en YouTube.

Después de que su álbum debut alcanzó récords mundiales y la hizo merecedora de premios Grammys, Eilish anunció hace un par de semanas el estrenó de su siguiente el disco, el cual tendrá por nombre 'Happier Than Ever' y será estrenado el próximo 30 de julio.

'Lost Cause' se desprende de su nuevo material de estudio, del cual sus fanáticos ya han tenido la oportunidad de disfrutar de otras canciones como, 'Therefore I Am' y 'my future'.

