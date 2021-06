¿Surge romance en Televisa? Conductora de 'Hoy' habla de su relación con famoso cantante

Ciudad de México.- Grandes polémicas surgieron luego de que se realizara el concursos Las Estrellas bailan en Hoy, a través del fmaoso matutino de Televisa.

Fue en este reality donde Andrea Escalona conductora e hija de la fallecida productora Magda Rodríguez fue relacionada con su pareja de baile, el cantante Pablo Montero.

Ambos artistas mostraron durante todo el proceso una buena relación y, sobre todo, una excelente química a la hora de ejecutar una coreografía.

Ante esto, la también actriz y cantante, fue cuestionada por la prensa acerca de los rumores que surgieron y especulaban un amorío entre ella y el artista.

Pues la verdad es que somos cuates, ahorita somos cuates. Yo creo que cualquier relación tiene que venir de una gran amistad, yo lo quiero muchísimo, somos súper amigos. Él trae sus rollos, yo también traigo mis rollos, o sea... él hace poquito acaba de terminar una relación y también creo que terminó la relación porque 'no estoy en ese momento', ¿sabes? no sé si te ha pasado en momentos de la vida como que no te sientes ahí ni anímica, ni física, ni mental, ni sentimental...", dijo.