Sergio Mayer rompe el silencio tras ser destrozado por denunciar "acoso" de su esposa Issabela Camil

Ciudad de México.- El actor y político mexicano Sergio Mayer rompió el silencio y salió a defenderse de las críticas que provocó luego de difundir en redes sociales una foto en donde su esposa Issabela Camil le toca los glúteos y aseguró que fue víctima de acoso sexual.

A través de una entrevista con el programa Sale el Sol, el diputado que busca la reelección trató de justificar por qué hizo esta broma sobre un tema tan sensible.

Para mi el hecho de que ella esté siempre conmigo, me acompañe, haga recorridos, me parece que es algo tan bonito, tan importante, el que como pareja estemos siempre juntos en todo tipo de eventos, incluyendo justamente esta etapa de mi vida me parece maravilloso, yo creo que esta foto dice más que mil palabras, el hecho de que estemos juntos en un momento como este, que me esté acompañando, esa complicidad en la que nos agarraron, me parece extraordinario, por eso la amo y ella también, y hemos logrado esta familia maravillosa”.