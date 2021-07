¿Lo amenazaron? Sergio Mayer tuvo pleito por interpretar a Peña Nieto en 'La Dictadura Perfecta'

Ciudad de México.- El actor y político mexicano Sergio Mayer confesó que se metió en un lío al aceptar participar en la película La Dictadura Perfecta donde interpretó al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

A través de su entrevista con 'El Escorpión Dorado' para su canal de YouTube, el exintegrante de Garibaldi contó que tuvo un encontronazo con su suegro Jaime Camil Garza por su decisión de participar en la cinta.

Te voy a decir donde tuve un ped* familiar y poca gente lo sabe… cuando hice la película de ‘La dictadura perfecta’…”, momento en que el influencer lo interrumpe para decirle "cuando hiciste a Peña Nieto", a lo que Mayer contestó: "fui un presidente, no fui Enrique Peña Nieto"; no obstante, el youtuber contestó: "¡ay, era evidente!".

Posteriormente, el actor replicó: "¿Porque éramos guapos, bellos?", inmediatamente 'El Escorpión Dorado' agregó: "no, porque te ponías un pinc... copete", pero el productor explicó: "es el mismo que uso siempre, a mí no me caracterizaron".

Mayer explicó que el padre de su esposa Isabella Camil le pidió no formar parte del proyecto debido a que él mantenía una buena amistad con Peña.

Cuando le dije a mi suegro, le platiqué que me habían invitado a hacer la película, le dije fíjate que me invitaron a hacer esta película y le dije de qué se trataba, me pidió que no la hiciera porque él era muy amigo de Enrique Peña Nieto”.

Acto seguido, el youtuber comentó: “¿Y no le dijiste?... 'no sea pend... suegro, no soy Enrique Peña Nieto'".

No, pero me dijo 'es mi cuate y no está padre que lo hagas por esto y por esto', y le dije '¡híjole!, perdón, pero la voy a hacer…' Fue así de '¿cómo cab%&*?’, fue un tema familiar muy fuerte, porque yo tomé la decisión de hacerlo".

Finalmente, Sergio contó que para estar tranquilo con su trabajo en la película habló con Miguel Ángel Osorio Chong, quien en ese momento era Secretario de Gobernación en México, y obtuvo su aprobación para realizar ese proyecto que provocó gran controversia por ser una crítica al gobierno mexicano en turno.

