Florinda Meza arremete contra la prensa tras preguntarle por lío legal con el hijo de 'Chespirito'

Ciudad de México.- Se dice que Florinda Meza buscó a un abogado por los derechos que le corresponden como coautora del programa Chespirito. Para obtener información detallada, los medios de comunicación la cuestionaron, no obstante, ella esquivó las preguntas, incluso se mostró molesta.

Los reporteros aprovecharon que la actriz se desplazaba por el Aeropuerto de la Ciudad de México para acercarse a ella y cuestionarla.

¡Ay!, ¡qué pregunta!, ¡qué pregunta!, están volviendo a plantear,estás volviendo a condicionar algo, como que ustedes ponen, condicionan a algo para uno conteste lo que ustedes quieren, yo no puedo contestar más que hasta donde sé y lo que quieran saber de cuestiones legales tienen que hablar con el licenciado […] ¡cómo me voy a comprometer yo con empresas productoras!".

Tajante sobre la batalla legal contra Roberto Gómez Fernández, hijo de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños, la guionista y escritora recomendó a los periodistas a dirigir las interrogantes al experto en Derecho y no a ella.

No puedo comentar mucho por una razón, contraté un abogado para que fuera mi asesor legal porque fíjense que de eso justamente no sé nada, por esa razón no puedo explicar mucho de eso. No te puedo contestar una cosa de esas porque están poniendo palabras en mi boca, frases en tu pregunta, o sea estás induciendo una entrevista, lo que te puedo contestar es que sí, tengo un representante legal, cuando uno trabaja por su cuenta, para muchas cosas necesitas un representante legal, de pronto te entregan contratos las empresas productoras a las cuales no les entiendo un caramba".