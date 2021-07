VIDEO: ¡Impresionante! BTS lo consigue de nuevo; sencillo ocupa el primer lugar en los Billboard Hot 100

Ciudad de México.- Desde que el grupo BTS debutó el 12 de junio de 2013 con el tema de hip-hop No More Dream, su fama solo ha conocido el ascenso, prueba de ello es que su reciente canción Permission To Dance triunfó al posicionarse en el primer lugar de los Billboard Hot 100.

Con tan solo una semana de haberse estrenado, los fans de la banda surcoreana han descargado la melodía más de 140 millones de veces. Para volver más interesante el lanzamiento, los artistas lanzaron el primer challenge mediante YouTube Shorts.

¿De qué se trata?

Los ARMY han sido invitados a grabarse durante 15 segundos mientras replican la coreografía de Permission to Dance. En especial, deberán enfocarse en los gestos del Signo Internacional.

Podrán participar desde el viernes 23 de julio y hasta el 14 de agosto del 2021, y los mejores clips serán elegidos por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Quinto triunfo.

Cabe destacar que no es la primera vez que un sencillo alcanza un puesto en la gran lista de éxitos musicales de los 100 ejemplares más vendidos en Estados Unidos, pues este sería el quinco sencillo en el primer lugar. Por si fuera poco, la banda está considerada entre las cinco más reproducidas en YouTube en el transcurso del año.

Fuente: Forbes