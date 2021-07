VIDEO: ¡Hizo el oso en vivo! Arath de la Torre tiene error en 'Hoy' ¿y lo corren de Televisa?

Ciudad de México.- Actualmente Arath de la Torre es considerado como uno de los conductores más polémicos de Televisa debido al reciente escándalo que protagonizó con los Voladores de Papantla, por el cual ya fue denunciado.

Como se recordará en días pasados el famoso actor y presentador de Hoy grabó un comercial para un banco en el que hacía un comentario denigrante contra esta danza tradicional e incluso, poco después señaló que no le importaban las críticas.

Este jueves 22 de julio De la Torre de nueva cuenta desató una fuerte ola de críticas debido a que se trabó cuando estaba hablando en pleno matutino en vivo.

El conductor quiso mandar a una nota de Livia Brito, sin embargo, no pudo pronunciar ni el nombre ni el apellido de la cubana y dijo: "Fue el cumpleaños de Liva Britro".

De inmediato, trató de componer su error y comenzó a hacer bromas al respecto, pero ni Tania Rincón ni Galilea Montijo o Paul Stanley podían dejar de reírse.

¿Livia in vitro? ¿Livia Brito? jajajaj", dijo Arath.

El público del matutino de Las Estrellas no dejó pasar este nuevo error de Arath y hasta le pidieron a la producción que lo saquen del programa.

No sé porqué lo tienen ahí como conductor, no tiene presencia, no sabe hablar, se traba al hablar y lo toma como chiste".