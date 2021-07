¿Adiós a OV7? Érika Zaba rompe en llanto y revela los problemas que existen en el grupo

Ciudad de México.- El grupo OV7 ha tenido que enfrentar diferentes polémicas sobre su distanciamiento desde hace varios meses, pero ninguno de sus integrantes había querido hablar al respecto.

A pesar de que se convirtió en un tabú incluso para sus seguidores, la tarde de este sábado Érika Zaba decidió sincerarse sobre lo que ocurre dentro del grupo.

Por medio de un video que subió a sus redes sociales, Zaba se expresó acerca de la supuesta ruptura del grupo en el que canta, pero antes de comenzar a hablar acerca de OV7, dejó en claro que no busca volver a crear otra polémica, así que no explicó las razones por las cuales la agrupación está pasando por un mal momento.

Y es que ayer la cantante quiso festejar con sus seguidores su aniversario de bodas reaccionando a fotos de la celebración; sin embargo, se mostró triste al ver una imagen en donde todos los integrantes salen a su alrededor y mencionó que le pesaba lo que sucede actualmente dentro del grupo, lo que rápidamente alertó a sus seguidores.

¿Que si estoy triste? Claro que estoy muy triste porque no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos. ¿Que si tenemos problemas? Sí, sí tenemos problemas; las parejas, las familias, los amigos en 30 años de relación claro que tienen problemas, y esto no quiere decir que no lo discutamos y no se arregle", continuó.