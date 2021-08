¡Felicidad en Telemundo! Nace la bebé de Chiquibaby: "Fue un momento muy emotivo"

Miami, Estados Unidos.- Después de algunos meses de espera, la bebé de Chiquibaby por fin fue recibida por el mundo y por supuesto, por su mamá, quien le confesó su amor desde los primeros minutos de haber nacido.

La locutora compartió con los medios uno de los momentos más íntimos de su reciente maternidad: cuando conoció a la pequeña Capri Blu y la sostuvo en brazos.

No paré de llorar, se me salieron las lágrimas de tenerla, de abrazarla. Se me vinieron a la mente todas las cosas que espero hacer con ella. Fue un momento muy emotivo, aunque debo aceptar que fue muy rápido porque se la llevaron, pero fue muy lindo, sinceramente".