¿Edén Muñoz deja Calibre 50? El cantante anuncia nuevo proyecto musical: "No me regañen"

Ciudad de México.- El querido cantante Edén Muñoz vocalista de la agrupación Calibre 50 es uno de los artistas más reconocidos por el público en la actualidad.

Tras una larga ausencia de los escenarios, debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, esta vez el artista empleó sus redes sociales para dar una noticia a sus fans.

Debido a la gran fama que ha alcanzado con su talento y carisma en Internet, el intérprete de A la antigüita se ha dado a la tarea de informar a sus seguidores de cada paso que da en su carrera.

Esta vez fue por medio de un video de Instagram donde pidió disculpas a su público por la prolongada ausencia, sin embargo, anunció que se encuentra trabajando en un nuevo proyecto.

Para tranquilidad de sus fans, la salida de la agrupación no es algo que esté todavía en sus planes, sino todo lo contrario, esta vez cumplirá un sueño que conserva desde niño, producir un disco junto a su hermano, con quien asegura incursionó en la música.

"No me regañen, yo se que ando ausente pero, bueno quiero platicarles que hay un montón de proyectos en lo cual estoy trabajando no solamente canciones de nosotros (Calibre 50)... Hay un proyecto muy epsecial que me tiene súper motivado y que me tiene muy ilusionado. Fíjense, que cuando yo empecé en la música, que empecé por mi, mi carnal me enseñó a tocar la guitarra... aprendí a cantar y en aquél entonces, mi carnal y yo teníamos un grupo", dijo.

Mi carnal tomó otro camino, yo tomé el mío. Bueno, ahora decidí que en la pandemia que hay tiempo y obviamente están las herramientas, empecé a picarle las costillas a mi carnal de echar a andar de nuevo el proyecto...estamos haciendo un disco de mi carnal, está súper, súper interesante, es algo diferente. Es música sierreña pero, totalmente diferente", narró.

Fuente: Instagram @calibre50eden