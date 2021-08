Horóscopos de hoy 26 de agosto del 2021: Predicciones de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce cuál será tu suerte en el amor, dinero y trabajo según los horóscopos de hoy, jueves 26 de agosto, presentados por Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México y el América Latina.

Predicciones de hoy, jueves 26 de agosto, para tu signo zodiacal

Aries

Momentos de tensión en el amor; sea prudente. Revise su cartera y presupuesto, quizá consuma más de lo debido. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Quizá padezca acidez de estómago.

Tauro

Una nueva relación iluminará su vida. Ponga orden en sus cuentas bancarias ¡podría llevarse sorpresa! Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Géminis

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa, cambie para bien. Quizá aparezca un gasto imprevisto. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo, paciencia. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

Cáncer

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. No corra riesgos económicos, no es el momento. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Leo

Cambios en su faceta amorosa. Hoy recibirá un dinero extra. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

Virgo

Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. La creatividad es básica en su trabajo. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Libra

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Verá aumentar sus finanzas. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

Escorpio

Es momento de abrirte a un nuevo amor. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. En el trabajo sigue dando lo mejor de ti, todo fluirá bien a tu favor. Hay que descansar un poco este día.

Sagitario

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Capricornio

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Acuario

Escuche a los suyos, solo pretenden ayudarle. Vivirá un día de esplendor económico. Perspectivas laborales estupendas. Dispone de mucha energía.

Piscis

Surge una bonita relación que llevará en secreto. Realiza inversiones que serán beneficiosas. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Tenga cuidado con su garganta, evite las bebidas frías.

