¿En peligro? El 'Capi' Pérez alarma en redes al posar con pirotecnia: "Pin...cohetes cul..."

Ciudad de México.- El polémico conductor de Venga la Alegría conocido en el espectáculos como el 'Capi' Pérez causó sensación recientemente en redes sociales.

En su perfil de Instagram y Twitter, el presentador de TV Azteca compartió una foto en donde se le ve disfrutando de la pirotecnia en celebración de la Independencia el pasado 15 de septiembre.

Sin embargo, también criticó la "pirotecnia no controlada", pues aseguró su fascinación por un buen espectáculo de pirotecnia pero no los cohetes "no controlados".

Me mama la pirotecnia en un espectáculo profesional bien controlado, no los pinches cuetes culeros que nomas asustan.

Debido al gran alcance que tiene en el público, el comentario del 'Capi' Pérez generó opiniones divididas y fue criticado, pues los usuarios de Twitter aseguraban que la pirotecnia controlada o no, era lo mismo.

Además se hizo mención a las recientes campañas en las que se busca proteger a las mascotas del ruido y los efectos que la pirotecnia provocan en ellos.

Fuente: Instagram @capiperez