Tras 15 años vetada de Televisa y desfigurar su rostro, actriz confiesa infidelidad ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Una querida actriz y cantante que fue vetada de Televisa durante más de 15 años y cambió radicalmente su rostro con cirugías, hace fuerte confesión en la competencia. ¿Llega a TV Azteca?

Se trata de Lucía Méndez, quien luego de ser vetada de la televisora de San Ángel en los 90's durante más de 15 años por irse a Telemundo a grabar Marielena y triunfar en telenovelas de TV Azteca, apareció en nada más y nada menos que en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión.

La actriz, quien ha tenido muchos amores durante su vida, reveló secretos de su vida privada sin tapujo alguno y balconeó a una expareja, sin embargo, lo que más llamó la atención de usuarios fue su apariencia.

Lucía luce muy diferente a cómo se veía hace unos años. Al verla es claro que se sometió a varios 'arreglitos' y cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen. El cambio ha sido radical y se ha ganado muchas críticas, pues aseguran que luce irreconocible.

Tanta cirugía, parece Michael Jackson, hay que envejecer con dignidad".

Se ve muy rara".

Se destruyó la cara".

Esta mujer era hermosa, se le pasó la mano con el bisturí".

Méndez, a quien hace años no se le conoce una pareja y tiene una trayectoria de casi 50 años en el medio artístico, reveló para las cámaras del matutino que cree que alguna vez le fueron infiel.

No sé, pero yo creo que sí. No estoy segura pero de alguna forma empecé a sentir algo raro y ahí mismo terminé. No me consta pero lo sentí raro y ahora sí que lo mandé a la fregada", recordó.

Lucía, quien asegura tuvo un intenso romance hasta con Luis Miguel contó que lo que ella no soporta de una pareja es que le mientan, pues no tolera "el engaño, la hipocresía y no hablar derecho".

Más que la infidelidad, la deshonestidad. Si esa persona quiere chiflar y comer pinole, pues no es posible", finalizó.

