Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, planeaba huir desde hace años; audio lo confirma

Ciudad de México.- Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se encontraba en arresto domiciliario por supuestos fraudes, sin embargo, se quitó un grillete electrónico para ser monitoreado y se dio a la fuga, por lo cual el FBI ya se encuentra en su búsqueda. Tras esto, salió a la luz un audio en el que el empresario revela sus planes de fuga antes de realizarlas.

Según detalló el programa Ventaneando, la pareja de la cantante y actriz siempre planeó escapar y así lo comprobaría un mensaje que envió en diciembre de 2019 a una de las personas que defraudó, la exmánager de Alejandra Guzmán, Cinthia Velarde.

Tras admitir su error y confesar que estaba dispuesto a enmendarlo, Larry expuso las formas que tenía para librarse de esta situación, siendo la primera el huir de la justicia, tal y como sucedió ayer miércoles.

"A mí me gusta siempre pensar los peores escenarios porque creo que ahí si tiene una solución en mi peor escenario, lo demás tiene solución… una es perderme, me pierdo, huyo, nunca me ven la cara, es decir, me desaparezco y que me demanden por estafador, que me pongan en la Interpol, cosa que me dejaría como un eterno preso en mi mente", dijo Ramos refiriéndose a su fuga