Le llueve sobre mojado a Laura Bozzo: Gabriel Soto e Irina Baeva le ganan demanda

Ciudad de México.- Los actores de Televisa, Gabriel Soto e Irina Baeva, confirmaron a los medios de comunicación que la conductora de origen peruano, Laura Bozzo, no acudió a la audiencia legal programada para este lunes 20 de septiembre, por lo que la demanda por difamación procederá y se sumará a los problemas que enfrenta la perseguida por la justicia.

Sobre esta situación el también cantante, Gabriel Soto, señaló que con este caso se sentará un precedente para que no sea permitido denigrar a una persona como Laura Bozzo lo hizo con él y su prometida Irina Baeva.

Se hizo el desahogo de las pruebas, y bueno, la contraparte no se presentó, entonces ahora sí que ya la demanda procede y como yo lo dije siempre, el objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no pueden utilizar este tipo de lenguaje en contra de alguien, en contra de nosotros en este caso, en este caso en televisión internacional.