Cantante del regional mexicano 'estalla' enfurecido contra los Billboard: "¿Qué mam... es esa?"

Ciudad de México.- Gran polémica desató el cantante Eduin Caz en redes sociales, luego de que confesara estar molesto con la organización de los premios Billboard, celebrados la noche del pasado jueves.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde el vocalista de grupo Firme se pronunció tras haber ganado una categoría en la premiación 2021, mismo que no fue transmitido.

Previamente ya se había manifestado, señalando que no estarían en el evento debido al mal trato que han recibido de parte de los organizadores, esto durante un concierto en vivo.

Hola familia, sí ganamos pero no lo pasaron, ¿qué mam... es esa? Por eso no fui, por eso no me interesan los premios", estalló. "Se los he dicho una y mil veces y lo voy a recalcar ahorita, por eso", agregó.