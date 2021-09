¿Insegura? Domelipa confiesa cómo le afecta el uso de filtros embellecedores en Instagram

Ciudad de México.- Las consecuencias negativas de los filtros en redes sociales impactan también en las celebridades de Internet, tal es el caso de Domelipa, quien confesó a través de historias en Instagram que es víctima de las distorsiones virtuales.

La edición en el rostro que ofrecen las aplicaciones impone cánones estéticos y en algunas ocasiones, los usuarios podrían sentirse decepcionados de que su aspecto de la vida real no se asemeje al que tienen sus fotografías en el espacio digital.

Este viernes, la influencer utilizó un retoque en los breves videos que compartió, enseguida se dio cuenta de que el filtro modificó la forma de su nariz, haciéndola parecer más respingada.

El filtro que usé anterior me gusta mucho cómo me hace mi nariz y ahorita que la veo (normal) como que me está dando algo".