"Le puso unos cuernotes": Acusan a famosa de 'Hoy' por bajarle el marido ¡a conductora de Televisa!

Ciudad de México.- Este lunes 27 de septiembre el periodista Álex Kaffie destapó tremenda bomba al señalar que dos integrantes del programa Hoy fueron amantes cuando él tenía una relación y esperaba una hija con una conocida conductora de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el 'Villano de los espectáculos' aseguró que el exparticipante del reality Guerreros 2020 le puso los cuernos a la madre de su hija menor, la actriz Anahí Fraser, con su excompañera de baile Michelle Vieth.

El exfutbolista profesional se convirtió en padre por tercera vez en el pasado mes de junio, en medio de los rumores que apuntaban a que estaba saliendo sentimentalmente con Vieth y él mismo aseguró que no mantenía una relación con la mamá de su bebé pero que igual se haría responsable. Además aclaró que su compañera de Las Estrellas Bailan en Hoy sabía todo desde el principio.

Yo soy divorciado hace cinco años, y hace un año tuve una relación en la cual resultó embarazada, y llegó esta… yo le llamó una bendición, porque un hijo es una bendición, no fue un momento fácil en mi vida... No tengo una relación con ella, tuve una relación y como hombre, como padre me hago responsable", explicó en aquel entonces.