¡Lo exhibió en vivo! Galilea Montijo 'hunde' a su esposo en 'Hoy' ¿y confirma su infidelidad?

Ciudad de México.- Las conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, no se midieron al momento de balconear a sus parejas en una dinámica del matutino, revelando sus peores secretos.

El momento sucedió durante la dinámica 'Quita tiempo', en la cual los conductores se tenían que enfrentar para responder a la categoría que les tocara. En este caso, a Gali y Legarreta les tocó: "Motivo de pleito con mi pareja".

La primera en empezar a exhibir a su esposo fue Legarreta, quien mencionó: "Uy... ¿tienes tiempo?", dejando en ridículo al padre de sus hijas, Erik Rubín.

Por otro lado, Galilea dijo que los motivos por los que más pelean son: "El control de la tele, no me lleva al cine, la blusa y el escote, que te hable un ex, no se lava los dientes".

¿Será que el el cirujano Jorge Krasovsky, su exprometido, habrá intentado contactarla? ¿O habrá recordado su romance con el exfutbolista y ahora gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco?

Además, la tapatía exhibió al parecer la peor cara de su marido Fernando Reina, al revelar que al parecer es bastante celoso y se la haría 'de emoción' cuando usa algún escote.

Por su parte, Andrea Legarreta reveló que el exTimbiriche "se echa muchos ped..., canta muy fuerte, se puso muy sexy, se puso mucha loción, no se puede peinar, usa la ropa arrugada", haciendo que las confesiones de Gali resulten mucho peores.

Cabe mencionar que a Gali se le ha señalado en el pasado por presuntamente haberle sido infiel a su ex, Jorge Krasovsky, con Reina.

Han habido varios rumores de un inminente divorcio entre ella y su marido y hasta de una supuesta infidelidad de parte de él, sin embargo, lo han negado.

Ninguno le ha hecho caso a las críticas pues ambos acaban de celebrar 10 años de feliz matrimonio en Acapulco, Guerrero, donde renovaron sus votos junto a sus amigos cercanos.

