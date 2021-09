Se transformó en mujer: Tras dejar Televisa por TV Azteca, exconductor de 'Hoy' da inesperada noticia

Ciudad de México.- Ernesto Laguardia, quien fue conductor del programa Hoy y trabajó durante 44 años en Televisa, se encuentra de regreso en la televisora que lo catapultó a la fama y recientemente hizo una inesperada confesión que dejó a sus seguidores en shock.

Luego de su larga trayectoria en San Ángel y ya sin exclusividad, el protagonista de éxitos como Quinceañera causó un escándalo en 2017 cuando anunció que se uniría a TV Azteca para participar en la telenovela Las malcriadas y además también fue invitado en el matutino rival de Hoy, Venga la Alegría.

Otra de las polémicas que protagonizó Ernesto fue cuando en 2019 contó lo difícil que fue perder su estatus como galán en Televisa y al poco tiempo se le pudo ver transformado en mujer.

Sin embargo, esto no quiere decir que el actor haya cambiado sus preferencias sexuales y en realidad se le vio vestido de mujer porque formó parte de la obra de teatro La homofobia no es cosa de hombres, en la que dio vida a un travesti llamado 'Frida Sofía' y él mismo dijo que esta caracterización fue "liberadora".

Luego de 5 años de ausencia en la televisora de Emilio Azcárraga, el mexicano de 61 años está listo para estrenar su nueva telenovela Contigo Sí del productor Nacho Sada y en donde compartirá créditos con Anette Michel.

La mañana de este lunes, el conductor volvió al foro de Hoy para hablar de este proyecto y dijo que estaba sumamente emocionado de reencontrarse con quienes fueraon sus compañeros hace casi una década.

Asimismo, Laguardia brindó una entrevista a la revista TVyNovelas en la que confesó que a cuántas cirugías estéticas o 'arreglitos' tiene.

El histrión fue muy sincero y contó que no ha recurrido a estos métodos para conservarse así de jovial a pesar de que es un hombre de la tercera edad y aclaró realmente cuál es su secreto de belleza.

Como sano y sí me echo cremas, porque mi esposa me las compra y no le fallo. Soy muy disciplinado, pero bueno, no hay nada más hasta el momento. Hay quienes me preguntan si ya me operé, pero no, estoy libre de cirugías".