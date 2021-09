¿Su vida corre peligro? Miguel Bosé podría ser hospitalizado por problemas de salud

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la salud de Miguel Bosé podría correr peligro en el futuro, así lo aseguró el vidente Fernando Javier cuando leyó las cartas sobre el porvenir del cantante español y ofreció todos los detalles al respecto.

Hace unos días, Bosé acaba de anunciar el lanzamiento de su libro autobiográfico llamado Las aventuras del capitán trueno y regresó a las redes sociales después de haber sido 'cancelado' por difundir mensajes sobre sus ideas discordantes con la pandemia.

Fernando Javier por su parte, es conocido por haber hecho varias predicciones que se hicieron realidad, entre ellas el virus del Covid-19, al que hizo referencia en septiembre del 2018, un año antes de que apareciera.

A través de su programa La rueda del destino, que se transmite en su cuenta de Instagram, habló con la periodista Susana Pérez acerca del intérprete de Amante bandido, quien ha sido fuertemente criticado por varias razones en los últimos meses.

La separación de Bosé de su pareja Nacho Palau ha sido uno de los escándalos más importantes de su vida personal desde que Palau la hizo pública en el 2018, pero también un escándalo por evadir impuestos en España y su postura sobre el virus mundial se sumaron a la racha de críticas.

Según el coach espiritual los problemas familiares continuarán e involucran a sus cuatro hijos: Ivo, Telmo, Tadeo y Diego, de quienes recientemente habló para contar que están trabajando en su individualidad, en que ya no tengan niñeras y se responsabilicen de sí mismos.

Vienen más peleas con la familia, lo que es con la expareja, incluso no descartaría una guerra de poder más fuerte. Hablan aquí (las cartas) de los niños. O sea lo veo con muchos problemas para el siguiente año, pero en primavera veremos a Miguel Bosé, y solo digo lo que me dicen las cartas, lo veo hospitalizado y lo veo con muchos problemas si él no le baja a su intensidad", detalló.