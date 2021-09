¿Adiós Televisa? Tras 13 años en 'Hoy', humillan a Galilea Montijo en vivo por orden de Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo sufrió una fuerte humillación en plena transmisión en vivo del programa Hoy debido a una petición que hizo su colega y amiga, la también conductora y actriz Andrea Legarreta.

La exmodelo nacida en Guadalajara, Jalisco, es de las pocas personalidades que cuenta con exclusividad en Televisa. Se unió al matutino de Las Estrellas desde el 2008, es decir, hace más de 13 años, pero también ha hecho otros proyectos como el reality infantil Pequeños Gigantes y las telenovelas La verdad oculta y El precio de tu amor.

Periodistas como el polémico Álex Kaffie aseguran que Gali y la esposa de Erik Rubín son las estrellas con más poder en la televisora, al grado de que ellas podrían despedir a quién quieran y sin motivos.

Durante la mañana de este martes 28 de septiembre, la conductora tapatía fue exhibida por la peor maña que tiene debido a que Andrea lo ordenó.

Resulta que se encontraban jugando en la sección Pásale al pizarrón y a Montijo se le advirtió que no debía hacer trampa, pues ahora Arath de la Torre estaba encargado de la dinámica y no iba a dejar pasar su falta, pero aún así rompió las reglas.

¡Ay Galilea! no, no lo terminó, no lo terminó", dijo Andy indignada.

La presentadora de 50 años exigió que no le dejaran pasar esta nueva trampa a Galilea y continuó con su reclamo: "Oye, no terminó los vasos, no mana".

¿No terminé los vasos?", respondió la tapatía sorprendida.

Por petición de Legarreta, la producción puso la repetición y aquí se comprobó que tenía razón y a 'La Montijo' la sancionaron y le sacaron una tarjeta amarilla: "Es que me estoy volviendo daltónica", justificó Gali.

