Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, Bisogno destroza a famosa actriz al aire ¿y Chapoy la veta?

Ciudad de México.- Daniel Bisogno de nueva cuenta demostró que él no tiene 'pelos en la lengua' y hace algunas horas en plena transmisión en vivo de Ventaneando destrozó a una famosa actriz de Televisa, quien hace algunos años también formó parte de TV Azteca.

La artista que fue exhibida por el conocido 'Muñe' es nadie más y nadie menos que la guapísima Olivia Collins, conocida por telenovelas como El bienamado, Para toda la vida, Dos Hogares de la empresa de San Ángel y Como en el cine y El Candidato de la televisora del Ajusco.

Resulta que el conductor mexicano expuso a Olivia por su poco profesionalismo pues reveló que se negó a darle un beso a Germán Ortega como lo marcaba la obra El Tenorio Cómico. La rubia trabajó el fin de semana en esta puesta en escena para cubrir la ausencia de Maribel Guardia.

La que se armó público, imagínese usted, hay una escena final donde sale Germancito que hace de 'Igor' con 'Frankenstein' que es Freddy, entonces en la escena final, Maribel Guardia le da un beso a Germán, así está marcado, así ha sido siempre", contó.

Daniel afirma que la guapísima mujer de 63 años estaba consciente que tenía qué besar a su compañero, sin embargo, se negó cuando estaban frente al público: "Pensó primero que era broma Germán y no... (tuvo que improvisar) como si fuera parte de la broma pero ya con el hígado hinchado y a mi Freddy hasta un matamoscazo le dieron ganas de darle".

Pati Chapoy quedó atónita al ver que Olivia no había cumplido como profesional de la actuación y tan solo se limitó a comentar:

¡No me digas!... ¿ya en vivo dijo 'no'? ay Germán, ya ni modo, ya ni modo", comentó la líder de espectáculos.

Por su parte, Bisogno no paró de destrozarla y hasta detalló que no piensan volver a contratarla: "Es un acto de falta de profesionalismo absolutamente, vio la obra varias veces y la ensayó (en el ensayo) no hubo necesidad (del beso) porque estás marcando un ensayo donde no hay público pero cuando estás haciendo la función, la tienes que hacer como es. Antes de aceptar el personaje dices 'yo no doy besos' y ya sabes si la contratas o no".

