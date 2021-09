¡Se acabó 'Mawy'! Manelyk de 'Acapulco Shore' confirma ruptura con Jawy Méndez: "Soy soltera"

Ciudad de México.- Tras un vaivén de especulaciones acerca de la polémica relación amorosa entre Jawy Méndez y Manelyk González, finalmente la exintegrante de Acapulco Shore revela la verdad.

Según la reciente declaración de Mane, el compromiso con el también reguetonero ha terminado aunque continúan llevando una bonita amistad.

Además, durante la entrevista que otorgó mientras se encontraba en un evento publico, mismo al que asistió su expareja, Manelyk aclaró si le regresó el anillo al reguetonero.

Está guardado. Empeñado mi amor no, no, no guardado. Le pregunté a mis amigas '¿qué hago? ¿se lo regreso?' y me dijeron '¿está loca? no se lo puedes regresar, jamás' y pues, ahí lo tengo guardadito", aclaró.