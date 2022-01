(VIDEO) Al borde del llanto, Erika Buenfil revela que dio positivo a Covid-19: "Está difícil"

Ciudad de México.- Este lunes, 10 de enero, Erika Buenfil reveló a través de su cuenta de Instagram la razón por la que había desaparecido de las redes sociales, lugar donde se mantiene muy activa, resulta ser que dio positivo a Covid-19.

En semanas anteriores, la actriz de Amores Verdaderos, Vencer el Pasado y Amarte es mi Pecado, compartió algunas fotografías de sus vacaciones familiares en Las Vegas, viaje que ocurrió sin ningún contratiempo. El problema sucedió cuando volvió a México.

Según palabras de la 'Reina del TikTok', el día que regresó a la República Mexicana se hizo algunas pruebas para detectar el nuevo coronavirus, mismas que salieron negativa, pero el pasado jueves, 6 de enero,en horas de la noche fue cuando comenzó con los síntomas.

Buenfil declaró que una vez que sintió los primeros signos de la enfermedad decidió hacerse una prueba de saliva; fue entonces que dio positivo a la enfermedad. La actriz detalló que, afortunadamente, los síntomas le han dado de forma leve y que ha estado guardando reposo.

He estado desaparecida de las redes y ya les voy a decir por qué, resulta que di positivo a Covid. He estado guardando reposo, estoy bien, gracias a Dios. Mis síntomas han sido fáciles de llevar: con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido dolor en el cuerpo y... pues las noches se hacen largas por la tos." Narró Buenfil.