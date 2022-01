Luto en la televisión: Muere galán de telenovelas tras días hospitalizado en terapia intensiva

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo nuevamente se encuentra de luto debido a que hace algunas horas se reportó la muerte del actor Daniel Guerrero, un reconocido galán de telenovelas de Argentina.

La Asociación Argentina de Actores y su exesposa, la actriz Zulma Faiad, fueron los encargados de confirmar la lamentable noticia mediante su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo Eleonora, una de sus dos hijas, también utilizó las redes sociales para confirmar el fallecimiento del actor de 76 años.

Gente querida mi papá se acaba de ir. No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento. Les cuento porque se del amor que le tienen y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso", escribió.