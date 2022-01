Tras veto de Televisa y sin exclusividad, polémico actor confiesa que sufre dura enfermedad

Ciudad de México.- El famoso actor Sergio Mayer, quien supuestamente estuvo vetado de Televisa y perdió su exclusividad en la empresa hace años, reapareció frente a los medios y confesó que sufre una enfermedad crónica que lo ha llevado a estar grave de salud.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su encuentro con diversos reporteros y prensa, el exintegrante de Garibaldi declaró que ya le dieron un diagnóstico luego de que hace meses se llevó tremendo susto pues acabó hospitalizado y hasta se especuló que lo habían envenenado y que podría perder un oído.

No es Covid-19, nunca me ha dado Covid gracias a Dios... ¿se acuerdan cuando estuvo hospitalizado? me volvió a dar una esofagitis crónica, me quema la garganta, me puso muy mal... pero ya me di cuenta que soy alérgico a la cortisona".