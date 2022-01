No tenía para comer: Tras perder exclusividad en Televisa, dan protagónico a actriz ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras presuntamente perder su exclusividad y perder trabajos en Televisa por un fuerte escándalo ocurrido en 2020, una famosa actriz que asegura no tenía "ni para comer" en sus inicios sumaría otro protagónico a su carrera ¿en TV Azteca?

Se trata de la cubana Livia Brito, quien tras graduarse del CEA debutó en 2010 en la telenovela Triunfo del amor. Después en 2013 vino su primer protagónico en De que te quiero, te quiero; luego Muchacha italiana viene a casarse, La piloto y Médicos, línea de vida.

La actriz contó en una entrevista que no la pasó del todo bien en su llegada a Televisa luego de que revelara que tuvo que pagar un 'derecho de piso' a su llegada a la empresa, pues sufría maltratos.

La cubana contó que una floor manager le hizo ver su suerte programándole su hora de comer hasta después de 14 horas de trabajo continuo, solamente porque no le compraba los artículos que ella vendía, aunque ella aseguró que no podía porque "no tenía dinero ni para comer".

Aunque después las cosas mejoraron, a mediados del 2020 su carrera recibió un duro golpe en plena pandemia cuando ella y su novio presuntamente golpearon a un paparazzi en las playas de Cancún. El fotógrafo los demandó y los acusó de agresión y de arrebatarle su cámara.

Al conocerse el escándalo, se dijo que Livia perdió perdió su contrato de exclusividad con la televisora y también se quedó sin varias oportunidades laborales, sin embargo, el productor José Alberto Castro le dio el protagónico en La Desalmada y este resultó un rotundo éxito en audiencia.

Aunque a finales de diciembre del 2021 reveló en el programa Hoy que buscaba retirar temporalmente de la actuación para embarazarse, ahora confirman que tendría un nuevo protagónico en una telenovela que se estrenaría este 2022.

¿Se va a TV Azteca? No. Según informes de la cuenta de Instagram @noveleandomex, la cubana sería la protagonista de Pecado de amar, el remake de Amarte es mi pecado (2004) de la productora Giselle González en Televisa.

Livia estaría haciendo el personaje que en su momento realizara Yadhira Carrillo. La productora y su equipo se encuentran afinando detalles para iniciar con las grabaciones el próximo 7 de marzo", reportó la cuenta.

Cabe mencionar que la noticia aún no ha sido confirmada por la productora, Televisa o la propia Livia, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

