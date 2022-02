Divorciado y sin un peso: Tras hundir a Legarreta y veto de Televisa, conductor se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien fue vetado por años de Televisa y despotricó contra su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta, llega a Venga la Alegría y da tremendas declaraciones sobre su nuevo romance.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Alfredo Adame, quien luego de varios escándalos, dos divorcios y de declarar que presuntamente "no tiene para comer" y estaba "en la quiebra" luego de perder una demanda interpuesta por su exesposa Diana Golden, ahora presume romance con exintegrante de Enamorándonos.

El exconductor del programa Hoy, quien alguna vez fue uno de los galanes del momento en Televisa antes de que lo vetaran y acabara hundiendo a su excolega Andrea Legarreta acusándola hasta de serle infiel a su esposo, ahora reaparece en TV Azteca.

Tras protagonizar tremenda pelea callejera en la que se le fue hasta los golpes a una pareja, Adame ahora está en el ojo del huracán por estar estrenando un amorío con Magaly Chavez, una guapa examorosa del famoso reality del Ajusco.

Una vez más, el controversial actor volvió a sorprender con sus declaraciones, pues en entrevista con Venga la Alegría Fin de Semana, reveló que en el plano íntimo tiene muy bien atendida a su pareja, aunque sí reveló que tiene un secreto para cumplir con las 'expectativas' de la modelo 27 años menor.

Además, a sus 63 años, negó utilizar otros métodos para ayudarle entre las sábanas.

No necesito la pastillita azul ni la bombita, no, no, no".