Adiós TV Azteca: Ahogada en llanto, Chapoy 'anuncia' el fin de 'Ventaneando' tras 26 años al aire

Ciudad de México.- Vaya sorpresa que causó un video que publicaron en las redes de Ventaneando, en el cual Pati Chapoy reacciona entre lágrimas al anuncio de que el programa de TV Azteca sale del aire luego de 26 años.

En un clip compartido en la cuenta oficial de Instagram de la emisión de espectáculos, Pati Chapoy aparece llorando y con un pañuelo en las manos para 'secarse' las lágrimas, además de compartirle uno a Pedro Sola mientras escuchan atentos a Linet Puente. En el video, aparece escrito arriba de las imágenes:

Cuando inventan por 50ava vez que vas a salir del aire".

Y esque en realidad la reacción de la directora de espectáculos fue en tono de burla y no era real, pues decidieron 'mandarle' un mensaje muy claro a todos los rumores que apuntan a que pronto será el fin de Ventaneando.

Luego de que en los últimos años hubiera rumores de supuestos roces de Pati con ejecutivos de TV Azteca, además de que se ventilara el plan de Televisa para hacerles competencia y la caída en rating del programa frente a De Primera Mano de Imagen Televisión, al parecer el elenco de conductores decidió hacerles frente a su manera.

Así reaccionaron usuarios a la publicación:

Me encanta que tomen a broma los comentarios que hace la gente que está amargada", "Ya les toca jubilación", "Si pasa ni les avisarán, como le pasó al chef Herrera", "Ventaneando siempre con copias pero ninguno como ellos", "Qué risa, me encantaron", "Jajajaja te tienen miedo Paty... me encantan", "El mejor programa de espectáculos, le pese a quien le pese".

Como se recordará, Pati empezó su carrera en la televisora de San Ángel pero fue despedida en los años 90. A su salida, firmó contrato con TV Azteca, entonces una empresa naciente, y ha estado 28 años en sus filas con diversos programas de espectáculos, siendo el más longevo Ventaneando.

Aunque también se dice que pronto se retirará y esa podría ser la razón por la que seguido se toma días de vacaciones y no se presenta a cuadro, Pati no ha confirmado nada sobre el tema, por lo que se cree que no sería en un futuro cercano.

Y aunque sí tienen a varios shows del mismo giro 'pisándoles' los talones en cuestión de audiencia, Ventaneando fue y sigue siendo sin lugar a dudas un programa icónico del espectáculo mexicano.

¿Qué fue lo que ocurrió para provocar sus burlas?

Aunque en redes decidieron darle ese giro con un meme para callar especulaciones sobre que habría una crisis en Ventaneando, lo que en realidad pasó es que los presentadores se burlaron de la ruptura entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal.

Y esque al inicio de la emisión de este viernes 25 de febrero, Linet Puente comunicó que la actriz de Televisa y el actor habían decidido terminar su romance a menos de un año de hacerlo público.

"¿Cómo? Si tenían poquitito", dijo Pedrito y Linet procedió a leer el comunicado. De inmediato, a manera de burla, la titular Pati Chapoy sacó un pañuelo desechable y empezó a fingir que lloraba mientras escuchaba el mensaje que publicó Cynthia.

Sola empezó a hacer lo mismo luego de que su jefa le pasara un pañuelo, hasta que terminaron hablando sobre su ex, Rey Grupero, revelando que él está en Colombia con su actual pareja grabando la nueva temporada de Inseparables para Televisa.

Aunque los conductores plantearon la posibilidad de que 'Rey Grupero' pudiera intentar reconquistarla ahora que la actriz se encuentra soltera, esto es poco probable ya que ambos terminaron definitivamente y él se ve "muy enamorado".

