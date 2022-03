No tenía para comer: Tras fracaso en TV Azteca y dejar Televisa, galán vuelve tras años retirado

Ciudad de México.- Un famoso exacadémico, quien debutó en TV Azteca en el 2002 y protagonizó varias telenovelas en la empresa para luego irse a Televisa, reaparece y habla de la crisis económica que enfrentó y por qué cree que no ganó La Academia.

Se trata de Víctor García, quien en 2002 saltó a la fama en la primera generación de La Academia. En el Ajusco estuvo en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Los Sánchez, Campeones, Pobre rico, pobre y Corazón en Condominio.

El originario de Tamaulipas ha confesado que en sus inicios no la pasó bien económicamente pues no tenía dinero.

He pasado momentos complicados (...) yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos", reflexionó en 'Miembros al Aire'.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, habló más sobre la crisis económica que sufrió a inicios de su carrera, pues contó que no tenía para comer.

Vivimos hambres... no es presunción pero también logré vivir ese encuentro con el hambre, los que han vivido eso sabrán perfectamente lo que estoy diciendo".

Sin embargo, comentó que tras la muerte de su abuelo, quien fue su mentor, reflexionó sobre un refrán que le dejó:

'No te preocupes tanto por lo que no tienes, ocúpate por engrandecer lo que tienes', entonces me ayudó a hacer una introspectiva sobre qué facultades contaba para poder subsistir. Su pérdida fue dolorosa porque para mí fue como un papá".