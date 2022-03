Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y fracaso en TV Azteca, actriz renuncia a Televisa y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una actriz y cantante, quien participó en varios reality shows de TV Azteca, aparece en Venga la Alegría luego de estar trabajando en Televisa para destrozar el rating del programa Hoy.

Se trata de Ximena Duggan, actriz, cantante y atleta que ha participado en programas del Ajusco como Survivor México y Exatlón All Star, sin embargo, fracasó en ambas competencias al ser eliminada.

La joven de 28 años originaria de Jalisco es abiertamente lesbiana, además de que no tiene problema en discutir su orientación sexual y lo difícil que fue para ella salir del clóset.

'La Duggy' reveló que sentía que desde temprana edad le atraían más las mujeres, pero tardó mucho tiempo en admitirlo ya que creía que la rechazarían o que lo que sentía estaba mal.

Realmente así nací, no fue como que 'ay, me gustan las niñas', simplemente desde que tengo memoria me atraían las mujeres (...) Mi familia, mis papás y mi hermana, los tres son un amor andante y aun así a pesar de que sé que son abiertos y todo, a mí me daba miedo decirles, me daba mucho miedo que fuera a cambiar ese amor", confesó en el programa 'Mimí Contigo'.