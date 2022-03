Adiós Televisa: Tras 10 años, famosa protagonista llega a 'Hoy' y confirma su retiro de las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos una querida actriz confesó frente a las cámaras del programa Hoy que se retira de las telenovelas luego de finalizar su último proyecto en Televisa, donde lleva trabajando alrededor de 10 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la joven mexicana Alejandra Robles Gil, quien es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y su debut en la actuación inició en 2012 con la telenovela Porque el amor manda donde dio vida a 'Alejandra'.

Posteriormente recibió la oportunidad de estar en los melodramas Corazón indomable, La gata, Que te perdone Dios, Simplemente María, La jefa del campeón, El dragón y en unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Pero en la actualidad ya es protagonista de novelas y actualmente estelariza Contigo sí al lado del actor Brandon Peniche.

Sin embargo, este proyecto del productor Nacho Sada llegará a su fin hoy viernes 25 de marzo y por ello ambos acudieron esta mañana al foro de Hoy para invitar al público a que no se pierda el desenlace en punto de las 16:30 horas.

Asimismo, tanto Alejandra como el hijo de Arturo Peniche relataron qué proyectos tienen en puerta y la actriz impactó al declarar que dejará de actuar.

Sí, la originaria de la Ciudad de México explicó que se retira de la pantalla chica pero no para siempre, sino solo de forma temporal.

Pues mira, sí quiero descansar un rato para estar con mi familia", declaró frente a las cámaras.

No obstante, Ale mencionó que sí quiere volver a actuar en el futuro y aclaró de qué forma le gustaría regresar: "Quiero un personaje que me venga a retar como lo han hecho los últimos personajes de mi carrera, estoy muy agradecida, me han nutrido muchísimo".

Además de declarar que se encuentra muy agradecida por la oportunidad de protagonizar Contigo sí, Robles Gil también aseguró que para ella fue una bendición haber dado vida al papel de 'Ángela Gutiérrez'.

Yo creo que este personaje llegó en el momento indicado porque si lo hubiera hecho antes no hubiera tenido las herramientas necesarias para hacerlo y de verdad estoy muy agradecida de que haya sido justo ahora", finalizó.

Fuente: YouTube Programa Hoy e Instagram @alejandraroblesgil