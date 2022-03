Golpe a Chapoy: Tras 8 años en 'Ventaneando', TV Azteca 'veta' a Linet Puente y la reemplazan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conductor de Ventaneando exhibe en vivo a Linet Puente al revelar que TV Azteca decidió vetarla de un importante proyecto, pese a que ella lo había realizado cada año tras casi dos décadas en la televisora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que Pedro Sola balconeó a su compañera en plena emisión de Ventaneando al revelar una mala noticia que seguramente molestó a la conductora, quien lleva 8 años al aire en ese programa de espectáculos de Pati Chapoy.

Luego de atravesar por momentos complicados, tras su separación, el padecer Covid-19 y una bacteria en la garganta que la aquejaba, ahora sale a la luz que Linet quedó fuera del evento más importante del entretenimiento, a realizarse este domingo.

Se trata de la cobertura de los Premios Oscar, la cual había realizado desde hace años al ser encargada de los espectáculos en varios programas del Ajusco. Y esque, según divulgó Sola, "¡Ni siquiera la invitaron!".

Y esque en esta ocasión ejecutivos de TV Azteca decidieron dejar fuera a la conductora del evento y en su lugar mandar a otras conductoras y conductores, aunque el polémico 'Pedrito' aseguró que para él eran "unas desconocidas".

En pleno programa, Sola contó la vergonzosa anécdota en la que exhibió que Linet había sido vetada de la cobertura para reemplazarla con presentadores como Vanessa Claudio y Ricardo Casares.

"Dejen que les cuente algo, venía yo en el coche escuchando la radio el noticiero de Javier Alatorre y de repente escucho la voz de Linet y entonces Linet empieza a platicar de lo de los Oscares, no sé qué, la historia... pues ella ha ido a todos", contó Sola.

Entonces Javier muy ingenuamente dice, 'ay qué padre, ya me imagino el vestido que vas a llevar este año' ¡y Linet no lo desmintió! Y ni siquiera la invitaron", mencionó asombrado.

Ante el comentario de su compañero, Linet respondió: "pues porque me dio pena desmentirlo", y agregó, "pero bueno, no voy a estar en la transmisión de Azteca pero sí en la de 'W FM', los invito a que me sigan ahí".

Fue ahí que el 'Tío Pedrito' lanzó el duro comentario contra los que sí cubrirán el evento en vez de Linet, mientras que Mónica Castañeda mostraba su pena ante las duras declaraciones de su compañero.

¿Quiénes van a ir de aquí? Unas desconocidas y Ricky Casares", se quejó Sola, mientras Linet agregó: "va a ir Vanessa Claudio" y Pedrito comenta: "ah bueno, pero hay otras que el otro día vi en la tele y dije....".

Fue en ese momento que Mónica interrumpió al conductor por hablar de más y, mientras Linet dejó el foro ya que debía hacer una mención comercial, Castañeda exclamó: "sí (vamos con Linet) antes de que siga (diciendo cosas Pedro)".

Este domingo 27 de marzo se celebrarán los Premios Oscar 2022 en el Dolby Theatre en Los Ángeles, California.

Momento a partir del minuto 33:44 del video:

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando e Instagram @linetpuente y @ventaneandouno