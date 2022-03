Tras 9 años lejos de Televisa y luego de un polémico divorcio, exTimbiriche regresa a San Ángel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2013 cuando esta exTimbiriche tuvo su última participación en un melodrama de Televisa, tras esto no se le volvió a ver en ninguna producción de San Ángel, no fue sino hasta este martes, 29 de marzo que esta celebridad volvió a La Fábrica de los Sueños para dar inesperada noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Mariana Garza, reconocida celebridad que dejó de lado la actuación en las telenovelas para irse a incursionar en el teatro, actividad que incluso su hija disfruta hacer, esto según información que dio a través de una entrevista en Televisa Espectáculos.

Parece ser que la actriz de Alborada, Atrévete a Soñar y Tenías que ser tú decidió tomarse un tiempo de los escenarios para regresar a las novelas, puesto la productora, Rosy Ocampo confirmó el regreso de la excompañera de Erik Rubín, Thalía, Paulina Rubio y Sasha Sokhol a las cámaras, ya que, dará vida a 'Margarita', personaje de Vencer la Ausencia.

Varios de los seguidores del melodrama cuestionaron a la productora sí Garza sería una de las protagonistas o sí sería una actriz de reparto, mientras que otros no escondieron su alegría de volver a ver a la cantante en Televisa.

Fuentes: Instagram @rosyocampofocial