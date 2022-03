Tras sufrir pérdida familiar, Sylvia Pasquel le manda 'recadito' a Gloria Trevi

Ciudad de México.- Después de que su nieta, Michelle Salas anunciara que la pérdida había tocado las puertas de la dinastía Pinal, Sylvia Pasquel se reunió con la cantante, Gloria Trevi, a quien le envió tremendo mensaje.

El pasado lunes, 7 de marzo, la nieta de Pasquel, Michelle Salas declaró por su cuenta de Instagram que había fallecido su querida mascota, un hermoso gato y, casi al mismo tiempo, la actriz de Qué Pobres tan Ricos mantuvo una reunión con la cantante de 'Zapatos viejos' y 'Pelo suelto'.

En la imagen de Instagram, Pasquel y Trevi lucen bastante sonrientes, por lo que sus seguidores no repararon en emocionarse tras ver este curioso encuentro entre ambas gigantes del medio artístico.

Por su parte, Pasquel no tuvo reparo en reconocer que es una fan de la cantante de 'Psicofonías', ya que, citó una de las canciones más famosas de Trevi, a un costado de la fotografía.

Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella, ¡Te adoro mi Gloria Trevi hermosa!