Tras radical cambio de 'look', Ludwika Paleta impacta a sus seguidores luego de presentar a su hija

Ciudad de México.- Después de hacerse un radical cambio de 'look', la actriz Ludwika Paleta logró impresionar a sus seguidores tras mostrar por primera vez el rostro de su hija, Bárbara.

Hace varios días, la protagonista de Los Exitosos Pérez, Niña Amada Mía y Madre solo hay dos, le dijo adiós a su cabellera rubia para mostrar un exuberante castaño en las playas de Guerrero, lugar en el que ha permanecido desde hace algún tiempo, en tanto, sus seguidores no pudieron evitar emocionarse con esta nueva imagen.

Pero nada preparó a los fans de la hermana de Dominika Paleta para la segunda sorpresa que la celebridad de Amigas y Rivales les tenía preparada y es que, en el marco del Dia Internacional de la Mujer, la actriz mostró una fotografía de su adorada hija, Bárbara.

Ludwika aprovechó la ocasión para compartir un mensaje con el que logró inspirar a todas sus seguidoras, en el que hablaba sobre el orgullo y la fuerza que representa ser mujer.

Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa.