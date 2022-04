Adiós Televisa: Tras unirse a TV Azteca, Andrea Legarreta abandona 'Hoy' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Tras 33 años en Televisa, la querida conductora Andrea Legarreta abandona el programa Hoy y se va de México, por lo que presentan a su reemplazo en el famoso matutino.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Legarreta, quien ha participado en telenovelas como ¡Vivan los Niños!, lleva 21 años en el matutino Hoy, siendo la conductora con más tiempo en la emisión, la cual ha logrado arrebatarle el rating a su competencia, Venga la Alegría y Sale el Sol.

Sin embargo, este lunes no estará en vivo en el matutino más visto de la televisión abierta en México pues abandonó México por una importante razón. ¿Renunció a Hoy? No, aunque ella misma admitió que lo hizo varias veces en el pasado.

La famosa mexicana ha revelado que ha expresado su interés de abandonar la emisión por razones personales, sin embargo, siempre han logrado convencerla de no hacerlo.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", dijo entonces.