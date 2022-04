De esta forma, Niurka reacciona al desaire de Paulina Rubio a Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- La actriz cubana Niurka, reaccionó a los videos en los que se muestra como Paulina Rubio le hace un desaire a Alejandra Guzmán, durante un concierto en el que ambas compartían escenario.

En su mensaje la también bailarina argumentó que Paulina no tiene humildad, al no poder compartir el escenario con una gran artista que tiene una amplia trayectoria.

Además arremetió en contra de Rubio, al acusarla de grosera con todo mundo, pues incluso no ha querido colaborar con su máxima rival Thalía.

Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque e público vio eso y no le gustó y dicen: ‘A la v*rg*, se acabó la colaboración’ (...) Ella ha sido una m*j4dera con todo el mundo", indicó.