Pleito en Televisa: Hija de Angélica Rivera hunde a Cynthia Klitbo por filtrar engaños de Peña Nieto

Ciudad de México.- Hace algunas horas la joven actriz Sofía Castro reapareció en un evento público y mostró su molestia hacia la reconocida actriz de Televisa Cynthia Klitbo por haber revelado intimidades de lo que vivió su madre Angélica Rivera al lado de Enrique Peña Nieto.

Hay que recordar que hace unas semanas la villana de novelas como El privilegio de amar se entrevistó con la periodista Inés Moreno y 'desenmascaró' al político y expresidente de México, asegurando que le había sido infiel a su amiga 'La Gaviota'.

Se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor", expresó Cynthia.

Asimismo, 'La Klitbo' aseguró que Angie vivió engañada mucho antes de anunciar su divorcio de Peña Nieto y hasta destapó que ya estaba preparando su bioserie.

En su reciente encuentro con la prensa, Sofía brindó su postura ante estas fuertes declaraciones y no dudó en arremeter contra la amiga de su madre.

A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar", expresó.