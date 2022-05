En pleno 10 de mayo, Claudia Álvarez se sincera y habla de su experiencia como madre: "Me destruye"

Ciudad de México.- En pleno Día de las Madres, la actriz de Televisa, Claudia Álvarez destapa detalles íntimos sobre su experiencia en la maternidad y ¿se arrepiente de haber tomado este camino?

Como muchos sabrán, a principios de este año, la actriz de Simplemente María, Las Juanas y Vencer el Desamor se convirtió en madre de una pareja de mellizos, al tiempo que continuaba cuidando de su hija, quien apenas tiene 3 años.

Es por esta situación que aprovechó la celebración para hablar con sus seguidores y comentarles cómo ha sido esta experiencia de ser madre.

Resulta ser que la celebridad publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en compañía de sus hijos, misma que había luchado por tomar, ya que su niña, Kira, se había negado a tomársela, debido a que había resentido el nacimiento de sus hermanos, pero parece ser que ya superó dicha etapa.

Me gusta (ser madre), hace que saque lo mejor de mí, me cuestiona, me duele, me ilusiona, me saca de mi zona, me destruye y construye, me responsabiliza, me hace crecer. Pero lo más, más importante es que ha hecho que mi corazón crezca y sienta en lo más profundo lo que es el amor", declaró la actriz