Marimar Vega llegaría furiosa a la CDMX; exhibe a este servicio de transporte: "Es una pesadilla"

Ciudad de México.- La noche del pasado lunes, 16 de mayo, la actriz Marimar Vega exhibió a este medio de transporte, después de arribar al a Ciudad de México, el cual calificó de ser una "pesadilla".

Resulta ser que el día de ayer, la hija de Gonzalo Vega arribó al centro del país, a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde denunció diversos problemas, como retraso en el aterrizaje y conflictos de horarios para que le entregaran su maleta.

Me da una pena y una tristeza, pero llegar al Aeropuerto de la Ciudad de México, se ha vuelto una pesadilla. Horas en el aire porque no se puede aterrizar y ya que aterrizas (te pasas) horas en el avión porque no hay puerta y luego la espera de la maleta", detalló la actriz