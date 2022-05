Tras pasar por presunta infidelidad, Linet Puente, de 'Ventaneando', se confiesa enamorada

Ciudad de México.- Después de haber atravesado por un doloroso divorcio y una presunta infidelidad, Linet Puente, conductora de Ventaneando, se confesó plenamente enamorada, en sus redes sociales.

A finales del año 2020, la compañera de Pati Chapoy rompió en llanto frente a las cámaras del show de espectáculos de Ricardo Salinas Pliego, donde confirmó su divorcio de Carlos Luis Galán, quien presuntamente la había engañado con una compañera de trabajo y con quien confirmó tener una relación semanas después.

Tras esto, la conductora se enfocó plenamente en su trabajo y en su hijo, Noah, quien es el actual dueño de su corazón, hecho que la periodista no deja de confirmar cada vez que puede.

El pasado domingo, 17 de mayo, la celebridad de TV Azteca compartió un video del primer festival del Día de la Madre de Noah, donde el pequeño aparece gritándole a su mamá, mientras él, junto a su grupo de compañeros cantan una canción.

La compañera de Pedro Sola, Daniel Bisogno y Mónica Castañeda reveló que ver a su hijo le derrite el corazón, por lo que decidió compartir este tierno momento con su hijo en sus redes sociales.

Lamento el spam del Día de la Madre, pero fue mi primer festival y pues se aguantan. Este video lo he visto 300 veces y lo seguiré viendo porque me llena el corazón de ver y escuchar a mi Noah gritándome 'mamita' con tanto amor. Me derrito una y mil veces", declaró Puente