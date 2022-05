Adiós TV Azteca: Tras 9 años, Linet Puente deja 'Ventaneando' y Pedro Sola confirma el motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Linet Puente abandona Ventaneando, programa cuya titular es Pati Chapoy y del cual ha sido parte durante 8 años. ¿La razón? Su compañero Pedro Sola fue quien lo reveló en vivo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque este viernes, el programa llamó la atención por la repentina ausencia de Linet. Con Pati de vacaciones, solo se presentaron a cuadro Mónica Castañeda, Daniel Bisogno, Pedro Sola y Rosario Murrieta.

La conductora, quien en 2020 anunció públicamente la separación del padre de su hijo y en los últimos meses ha tenido varios problemas de salud, tuvo que abandonar la sala más famosa de espectáculos en México por una delicada razón.

Fue su compañero Pedro Sola quien comunicó al aire el motivo por el que Linet quedó fuera del programa de esa tarde, contando que tuvo que acudir de urgencia al hospital. ¿Está mal de salud? No, sino que su hijo Noah fue quien necesitó ayuda médica.

Sola informó que el hijo de la conductora tuvo que ser atendido en el hospital, aunque no indicó el motivo. El presentador no dio más detalles, aunque se limitó a decir que afortunadamente no fue grave, pero Linet tuvo que irse de TV Azteca para atenderlo.

Luego de salir del nosocomio, ambos pudieron irse a casa a descansar. 'Pedrito' incluso comentó que hasta pudo hablar con el pequeño.

Linet tuvo que ir al hospital porque el bebé se puso malito, pero acabo de hablar hasta con él y ya se alivió", mencionó al aire.

Hasta el momento, Linet no se ha pronunciado sobre el estado salud de su pequeño, sin embargo, se sabe que el menor ya estaría de buen ánimo descansando en casa, por lo que la conductora regresaría este lunes 9 de mayo a Ventaneando.

Fuente: Instagram @linetpuente y Canal de YouTube de Ventaneando