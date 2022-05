Terror en TV Azteca: Tras 28 años al aire, Chapoy sufre grave ataque y abandona 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Revelan que la conductora titular de Ventaneando, Pati Chapoy, fue víctima de terrible ataque en plena vía pública luego de abandonar los foros de TV Azteca, donde ha estado 28 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¿La conductora teme por su vida? No, sin embargo, un amigo y colaborador cercano a la periodista de espectáculos contó que fueron víctima de la violencia hace un par de semanas y quedó en shock al respecto.

En su columna, Ernesto Hernández Villegas, exhibió el terrible ataque del que fue víctima Pati Chapoy cuando ambos se encontraban de compras en un centro comercial en la CDMX.

Y esque ambos decidieron sentarse a descansar y tomar un café, cuando una mujer enfurecida comenzó a gritarle groserías a Pati, culpándola de todo lo que está sucediendo en México.

Pasó una mujer y apenas la vio empezó a decirle en voz alta: ' Ahí está esta mujer... por su culpa el país está como está '. La declaración me pareció absurda, fuera de lugar. Me quedé sorprendido pues en 18 años de trabajar con Pati nunca había ocurrido algo así en ningún lugar y en ningún evento", relató.

Continuó el relato mencionando que esperó a que la mujer siguiera de paso para que luego pasara desapercibida, sin embargo, esta persona siguió con los insultos y continuó levantando la voz, acercándose cada vez más.

Mientras más se acercaba a la puerta, gritaba y vociferaba más y más cosas, estaba fuera de sí, enardecida, enloquecida y entonces no pude contenerme más, me levanté de la mesa y me acerqué a ella tratando de conciliar el asunto".