Golpe a Paola Rojas: Examante de 'Zague' hace fuerte súplica y hunde al conductor de TV Azteca

Ciudad de México.- Luis Roberto Alves dos Santos, quien es mejor conocido como 'Zague', se encuentra metido en un nuevo lío pues la mujer con la que engañó a su esposa Paola Rojas reapareció e hizo una fuerte súplica al exfutbolista.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la presentadora estelar de Televisa decidió divorciarse del comentarista de TV Azteca tras enterarse que este le había sido infiel y que además se filtrara un video íntimo que le causó fuertes dolores de cabeza pues fue "humillada masivamente".

Poco después del escándalo también se supo que 'Zague' tenía una supuesta hija no reconocida con una mujer de Colombia, con quien estuvo en Playa del Carmen. Y aunque ella demandó al exdeportista, el fallo fue a su favor y no tuvo que hacerse responsable de la niña.

Sin embargo, la modelo colombiana Luz Piedad Martínez reapareció con un fuerte mensaje para su examante y regresó a México para que reabrieran su caso pues se dio cuenta que hay algunas irregularidades.

La mujer comentó que se encuentra triste y desesperada porque quiere que su niña pueda tener una figura paterna cuanto antes, además de que recordó que ella se está enfrentando al cáncer de mama y tiene miedo de dejar a su hija desamparada.

Cuando estaba más pequeña, no entendía mucho, pero ahora que está en la escuela y ve a los demás niños, me pregunta dónde está su papá y no sé qué responderle... Me dice que quiere ver a su papá, incluso me ha dicho que lo quiere, pero yo digo, ¿cómo lo va a querer si no lo conoce?, pero bueno, es una niña", explicó Luz.