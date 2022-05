Adiós 'Hoy': Galilea Montijo se une a 'Netas Divinas' y la desprecian: "Arruinaste el programa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 15 años en el programa Hoy, Galilea Montijo es confirmada como la nueva integrante en famoso programa, la primera vez que aparece en otra emisión desde que forma parte del elenco titular del matutino de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aunque ya habían surgido versiones que aseguraban que la tapatía se uniría al programa de Unicable, conformado por Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, este miércoles 4 de mayo se confirmó su llegada.

Frente a los medios convocados en conferencia de prensa para el anuncio oficial de la nueva temporada, el productor Miguel Ángel Fox presentó a Galilea como la nueva 'Neta Divina', quien se pronunció sobre su integración a este programa.

Lo que más me emociona y antes que nada, quiero agradecer a ti jefe que ganas tenía de trabajar contigo y todas ustedes en este canal, de verdad muchas gracias por la bienvenida. Me emocionan muchas cosas, la primera: trabajar con mujeres fregonas, guerreras, que ya por fin todas somos mamás, de diferentes colores y sabores pero sí con una cosa en común: que somos bien trabajadoras", dijo.

Sobre qué aportará al programa, la conductora dijo: "Vengo a a sumar a divertirme y a que el público se divierta. Tenía muchas ganas de hacer otras cosas y cuando me habla Fox le dije: 'por supuesto, feliz de la vida'".

Además, Gali negó con tremendo sarcasmo lo divulgado por el periodista Álex Kaffie en su columna, quien sostuvo que había puesto supuestas condiciones para unirse:

Claro, hubo muchas condiciones... dicen por ahí... ¡hombre! qué poder el mío. No, muy contenta y muy agradecida", dijo entre risas.

Y esque en realidad quien se dijo responsable de pedir el cambio de foro en grabaciones a Televisa San Ángel fue el mismo productor, por lo que Galilea no habría sido la responsable.

Sobre qué van a descubrir de ella ahora que es una Neta Divina, comentó que está feliz de que podrá hablar sin tapujos, lo cual no podía hacer en el matutino Hoy.

Hoy de lunes a viernes es otro público, que me ha permitido crecer como mamá. Es otro corte de programa. Cuando a mí me han invitado a otros programas es esta parte de decir, estás con amigas y platicar de lo que piensas sin tapujos".

Galilea recordó que en 1994 empezó en Ritmosón en Unicable y cuando comenzó no podía decir "ni wey": "Yo vengo de esa escuela de cuando no te podías ni mover. Esto de cómo ha cambiado la manera de hacer televisión se me hace maravilloso".

Cuando llegué a estos camerinos, yo arranqué ahí Ritmosón y para mí es una gran señal. Lo hacíamos en el foro 7 enfrentito pero eran los mismos camerinos. Regresé y para mí es una buena señal y que me permitan ser esa mujer que muchos no conocen, ya que llevo muchos años en 'Hoy' y no saben la emoción. Estoy muy nerviosa pero es una señal de cosas buenas que vienen".

Finalmente, al ser cuestionada por una reportera sobre si tiene miedo de hablar de ella y su pasado por las críticas que pueda recibir, dijo contundente:

Después de todo lo que han dicho de mí, ¿tú crees que me preocupa que diga la verdad? Al contrario, no sabes lo que agradezco este espacio. Le pregunté a mi esposo qué pensaba y me dijo: 'se trata de que seas Neta (...) si no eres tú misma, entonces qué hue... verte', esas fueron las palabras de mi marido".

Por otro lado, usuarios no reaccionaron de la mejor manera a la integración de Galilea a las Netas Divinas y en redes sociales destrozaron a la conductora con fuertes comentarios:

Lo que menos percibo de Galilea es que sea "neta", "No por favor", "Ya no voy a ver el programa", "¡Díganme que es temporal! No por favor", "Ya valió ma...", "Arruinaste el programa", "Acaban de romper mi corazón, es lo peor que pudieron hacer", "Galilea desentona", "Pésima decisión".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable, Twitter @programa_hoy e Instagram @netasdivinastv